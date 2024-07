Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus trifft Schulgebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: 20.07.2024, 22.20 Uhr;

In Gronau haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben einer Schule beschädigt. Das Geschehen spielte sich am Samstag gegen 22.25 Uhr an der Laubstiege ab, der Tatort liegt auf der Rückseite des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Unbekannten mit Steinen gegen die Fensterscheiben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell