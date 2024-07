Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abgelenkt und Beute gemacht

Borken (ots)

Tatort: Borken, Markt;

Tatzeit: 19.07.2024, 19.45 Uhr;

Ein Smartphone gestohlen hat ein Unbekannter am Freitagabend in Borken. Der Täter sprach gegen 19.45 Uhr den Gast eines Gastronomiebetriebs am Markt an. Dabei legte er eine Zeitung über das Handy des Mannes, das auf dem Tisch abgelegt war. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Unbekannte. Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass sein Mobiltelefon fehlte. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 50 Jahre alt, stämmig, dunkler Teint, ungepflegtes Erscheinungsbild und bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell