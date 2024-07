POL-BOR: Bocholt - Bei Aufprall schwer verletzt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: zwischen 18.07.2024, 22.00 Uhr, und 19.07.2024, 19.15 Uhr; Vermutlich in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Der Tatort liegt an der Dingdener Straße. Die Täter traten nach ersten Erkenntnissen eine Delle in die Seite des Wagens. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) ...

