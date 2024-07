POL-HS: Werkzeuge aus Kleintransporter entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Einbrecher drangen in der Rurstraße gewaltsam in die Friedhofshalle ein und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie aber keine Beute. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Juli (Montag), 14 Uhr, und dem 16. Juli (Dienstag), 11 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

