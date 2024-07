Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am Dienstagabend (16. Juli) kam es im Einmündungsbereich Neusser Straße / Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 73-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Kölner Straße aus Richtung Goswinstraße kommend in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 18 Jahre alte Erkelenzerin mit ihrem Pkw auf der Neusser Straße aus Richtung Parkhaus kommend in Fahrtrichtung Kölner Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

