POL-HS: Werkzeuge und Kraftstoff aus Gartenlaube entwendet

Erkelenz (ots) - Einbrecher drangen an der Westpromenade in der Nacht von Samstag (13. Juli), 19 Uhr, auf Sonntag (14. Juli), 11 Uhr, gewaltsam in einen Kühlanhänger ein, der zu einem am Freibad befindlichen Imbiss gehört. Die Täter hebelten die rückwärtigen Türen des Anhängers auf, der auf dem angrenzenden Sportplatzgelände abgestellt war, und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen Karton mit Holzpickern sowie einen Eimer Ketchup. Rückfragen bitte an: ...

