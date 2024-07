Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte entwendet Seniorin Goldkette vom Hals

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Einer älteren Frau wurde am Samstagmittag (13. Juli) eine Goldkette vom Hals gestohlen. Die Seniorin befand sich gegen 13.10 Uhr in der Straße Am Flachsfeld auf dem Gehweg, als eine dunkle Limousine neben ihr hielt. Eine bislang unbekannte Frau, die im Fond des Wagens saß, sprach sie aus dem Fahrzeug heraus an und bat um eine Wegbeschreibung. Während die Erkelenzerin den Weg erklärte, stieg die Frau aus, verwickelte ihr Gegenüber weiter in ein Gespräch und legte ihr einen Ring in die Hand. Danach legte sie der Rentnerin noch eine Kette um den Hals und stieg wieder in den Pkw. Dieser entfernte sich schließlich in Fahrtrichtung Krankenhaus. Als die Seniorin kurze Zeit später die Kette ablegte, die sie von der Unbekannten erhalten hatte, stellte sie fest, dass ihre eigene Goldkette, die sie zuvor um den Hals trug, fehlte. Die Tatverdächtige war etwa 45 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß. Sie hatte eine kräftige Statur und war mit einem Rock sowie einer gräulichen Jacke bekleidet und trug eine graue Kopfbedeckung, ähnlich einem Turban. Zudem sprach sie mit einem ausländischen Akzent. Hinweise zur Tatklärung nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell