BPOLI EF: Gemeinsame Pressemitteilung von Bundespolizei und Thüringer Polizei - Landeseinsatzübung in Thüringen

Stützerbach, Bahnhof Stützerbach (ots)

-Polizei übt professionelle Zusammenarbeit-

Im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, informieren wir über eine bevorstehende Übung, die am 23. April 2024 in Stützerbach, Thüringen, stattfinden wird. Von 09:00 Uhr bis voraussichtlich 14:30 Uhr üben die Bundespolizei und die Thüringer Polizei gemeinsam im Bereich des Bahnhofs Stützerbach. Diese Übung steht unter dem Leitthema "Zusammenarbeit der strukturmäßigen Einsatzeinheiten der Bundes-, Bereitschafts- und Landespolizei" und ist von besonderer Bedeutung angesichts der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft. Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir bestmöglich auf potenzielle Herausforderungen vorbereitet sind und eine professionelle Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften des Landes und des Bundes gewährleisten können. Besonders im Hinblick auf erwartete Durchreisen verschiedener Fangruppierungen, insbesondere auch mit (Sonder-)Zügen der Bahn, sind behördenübergreifende Einsatzszenarien denkbar. Daher wurde die Übung thematisch entsprechend geplant. Die Ziele umfassen den Umgang mit derartigen Lagen, die Zusammenarbeit der Führungsebenen vor Ort sowie das Zusammenwirken von Einsatzeinheiten des Landes mit Regeldienstkräften der Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt war aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der Übung beteiligt. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Landespolizeidirektion und der Bundespolizei hat es ermöglicht, ein realitätsnahes Übungsszenario zu entwickeln und den Rahmen der Übung abzustecken. Für die Übung stehen zwei Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn zur Verfügung. Die Durchführung der Übung ist für den 23. April 2024 geplant. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für etwaige Einschränkungen oder erhöhte Präsenz von Einsatzkräften während dieser Zeit. Trotz der Übung wird die Polizei weiterhin Verkehrsunfälle und Anzeigen in gewohnter Weise aufnehmen. In Notfällen ist die Polizei wie immer über die Telefonnummer 110 erreichbar. Diese Übung baut auf den Erfahrungen unserer letzten Landesübung zum Thema "Größere Schadensereignisse und Katastrophen" auf, die im Oktober 2023 erfolgreich stattfand. Dabei konnten verschiedene Aspekte der Einsatzbewältigung unter professionellen Bedingungen geübt und weiterentwickelt werden. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger haben oberste Priorität, und wir sind stets bestrebt, unsere Einsatzbereitschaft und Zusammenarbeit zu optimieren, um der Bevölkerung den bestmöglichen Schutz zu bieten. Das Training im öffentlichen Raum stellt die anspruchsvollste und effektivste Form der Vorbereitung auf den Ernstfall dar.

Presseeinladung: Aus Erfahrung der vergangenen Übungen rechnen wir auch bei dieser mit Interesse Ihrerseits. Gerne möchten wir Ihnen mit folgendem (geplanten) Ablauf einen Einblick in diese Übung ermöglichen:

- ab ca. 08:15 Uhr: Einrichtung einer mobilen Pressestelle der Landespolizeidirektion und der Bundespolizei im Bereich Bahnhof Stützerbach in einem abgegrenzten Bereich. Zugang erhalten Sie im Einlassbereich bzw. der Durchlassstelle für Medienschaffende. Dort findet die Akkreditierung statt. Wir empfehlen für einen zügigen Einlass in den Pressebereich, einen Presseausweis mitzuführen und vorzuzeigen. Anderenfalls ein Personaldokument und geeigneten Nachweis journalistischer Tätigkeit. - 09:00 Uhr: Übungsbeginn. Fragen zum Übungsverlauf beantworten Vertreter der Pressestellen der Landespolizeidirektion und der Bundespolizei vor Ort. Einen sog. Pressedurchlauf, analog der Großübung am Erfurter Hauptbahnhof 2019, wird es nicht geben. Das Fotografieren innerhalb des Übungsraumes oder auch von außen in den Übungsraum ist nicht möglich. Drohnenüberflüge sind nicht gestattet. - ca. 14:00 - 14:30 Uhr: Zwischenbilanz der Übungsleitung, - im Anschluss ggf. Statements bzw. Interviews durch die Übungsleitung

Wir bitten um Verständnis, dass ein Zugang direkt in den Übungsraum ausschließlich für Personal der Thüringer Polizei bzw. der Bundespolizei möglich ist. Im Bereich des Bahnhofs wird ein zugewiesener Aufenthaltsbereich für Journalisten eingerichtet. Dort werden Sie von Vertretern der Pressestellen der Bundespolizei und der Landespolizeidirektion betreut. Ihre Anmeldung nehmen wir bis zum 21. April 2024 unter bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de entgegen. Bitte geben Sie einen Verantwortlichen mit Erreichbarkeit und die Anzahl der Teilnehmer an. Zur Legitimation führen Sie bitte Ihren Presseausweis mit. Parkflächen für Journalisten werden in begrenzter Zahl in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs bereitgestellt. Eine Einweisung erfolgt durch Polizeibeamte vor Ort. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bundespolizeiinspektion Erfurt Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0361/55058-1020 E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de Thüringer Polizei / Landespolizeidirektion Pressestelle Tel.: 0361/5743-1522 E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de Erfurter Bahn / Süd.Thüringen.Bahn Eisenbahnbetriebsleiter, Thomas Grewing Tel.: 0361/74207 242 oder 0176/30074 050 E-Mail: thomas.grewing@erfurter-bahn.de

