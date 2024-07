Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstähle aus Rohbauten

Gangelt (ots)

Zwischen Montagnachmittag (15. Juli), 17 Uhr, und Dienstagmorgen (16. Juli), 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Wasserfeld gewaltsam Zugang zu einem Raum, der innerhalb eines Rohbaus als Materiallager genutzt wurde, und stahlen hieraus diverse Kabel. In der Frankenstraße schnitten Diebe im etwa gleichen Tatzeitraum im Außenbereich eines weiteren Rohbaus ein Baustellenkabel ab und nahmen es mit. Ob die Taten in Zusammenhang stehen klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell