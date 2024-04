LPI-NDH: Toilettenhäuschen entzündet

Sondershausen (ots) - In der August-Bebel-Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Gegen 16.45 Uhr kollidierte ein Audi mit einem verkehrsbedingt wartenden Volkswagen. Hierbei wurde die Fahrerin in dem Volkswagen verletzt. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

