Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - E-Scooter kollidiert mit Pkw

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Hauptstraße;

Unfallzeit: 20.07.2024, 14.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines E-Scooters am Samstag in Groß Reken bei einem Unfall erlitten. Die 45-Jährige war gegen 14.25 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Coesfelder Straße unterwegs. Eine unbekannte Autofahrerin vor ihr blinkte vor der Einmündung Neue Mitte nach links, weshalb die Gescheranerin rechts an dem Wagen vorbeifahren wollte. Der schwarze Pkw bog aber doch nicht ab und kollidierte nach ersten Erkenntnissen seitlich mit dem Roller. Die 45-Jährige stürzte, die etwa 60 Jahre alte Fahrerin des Citroen entfernte sich. Die leichtverletzte Scooterfahrerin kam zur ambulanten Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell