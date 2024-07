Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Abfallbehälter brennt nahe Wohnhaus

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Auf der Weide;

Tatzeit: 20.07.2024, 00.15 Uhr;

Aus ungeklärter Ursache hat in der Nacht zum Samstag in Heiden eine Altpapiertonne gebrannt. Dies geschah auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Heidener Straße. Kräfte der Feuerwehr Heiden löschten die Flammen. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte den Brand gelegt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

