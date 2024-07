POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots) - Unbekannt haben am Montag (01.07.2024) zwei E-Scooter gestohlen, die an der Stephanstraße und an der Nürnberger Straße jeweils mit einem Schloss gesichert waren. Ein 57-jähriger Mann stellte seinen blauen E-Scooter der Marke Segway gegen 20.40 Uhr an der Stephanstraße ab und schloss ihn mit einem Fahrradschloss an einer Stange an. Als er gegen 22.00 Uhr ...

mehr