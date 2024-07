Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Audi A4 mit einer Stadtbahn ist am Montag (01.07.2024) auf der Kreuzung Waiblinger Straße/Taubenheimstraße ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Eine 20 Jahre alte Frau war gegen 10.55 Uhr in der Waiblinger Straße Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung der Taubenheimstraße bog sie nach links über die Gleise ab und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen den 52 Fahrgästen, die Stadtbahn zu verlassen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell