POL-S: Erst Bürocontainer aufgebrochen dann Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (29.06.2024) in zwei Wohnungen an der Straße Oberer Kirchhaldenweg eingebrochen und haben Bargeld, Schmuck und Devisen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter hebelten zwischen Mitternacht und 09.00 Uhr eine Terrassentür auf und stahlen aus der Wohnung Devisen und Schmuck. An einem Nachbargebäude brachen sie zwischen 00.30 Uhr und 07.30 ...

mehr