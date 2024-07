POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Beim Brand eines Mercedes in einer Garage an der Supperstraße ist am Samstagabend (29.06.2024) ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen über der Garage und wählte den Notruf. Das Auto brannte vollständig aus, auch die Garage wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur ...

mehr