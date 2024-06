POL-PDNR: Verkehrsunfall - PKW kommt von Fahrbahn ab

Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 23.06.2024 wurde der Polizei Neuwied ein PKW ohne Licht und in Schlangenlinien fahrend in Höhe der Ortslage Leutesdorf gemeldet. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren ...

