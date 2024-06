POL-PDNR: Unfallflucht auf Discounter Parkplatz

Kirchen/Sieg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten ein E-Bike der Marke "Cube" in auffällig gelber Farbe aus dem Schuppen eines Wohnhauses im Fliederweg in 57548 Kirchen(Sieg). Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 16.06.2024, 20:00 Uhr und 21.06.2024, 18:50 Uhr sein. Die Polizei Betzdorf ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 02741 926-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

