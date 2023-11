Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kontrollmaßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (28.11.2023) fanden zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr im Bereich Hessisch Oldendorf Kontrollen zum Einbruchschutz statt. 11 Mitarbeitende der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, kontrollierten zum einen mobil als auch bei einer stationären Kontrolle in Höhe der "Weinschänke Rohdental" 61 Personen in 53 Fahrzeugen.

Zusätzlich wurden in den Ortsteilen von Hessisch Oldendorf Informationszettel an Bürgerinnen und Bürger verteilt. Einige fanden diese Zettel auch in ihren Briefkästen vor. Die Polizisten verteilten die Zettel auch dann, wenn ihnen Schwachstellen bzgl. des Schutzes an den Wohnobjekten auffielen. Auf den Zetteln wurden hilfreiche Tipps zur Verbesserung des Einbruchschutzes gegeben.

Die Polizei Hameln rät:

- Schließen Sie Türen immer ab. - Leeren Sie Ihren Briefkasten regelmäßig. - Beleuchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung. - Achten Sie auf fremde Personen im Haus oder in der Nachbarschaft. - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit. - Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Weitere Informationen gibt es auch unter: www.k-einbruch.de

Bei Fragen zu diesem Thema, ist Ilja Walter, Beauftragter für Kriminalprävention, unter der E-Mail-Adresse ilja.walter@polizei.niedersachsen.de für Sie erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell