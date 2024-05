POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Uslar (ots) - USLAR-SOHLINGEN (ke) Schulstraße, zwischen dem 15.05.2024, 20:30 Uhr und dem 17.05.2024, 13:30 Uhr Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Tür zur Sport-/ Freizeiteinrichtung auf und entwendeten Alkohol und Süßigkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 970 EUR. Zeugen hierzu wenden sich bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

mehr