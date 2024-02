BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte im Fernreisebus - Mann wird Einreise verweigert

Weil am Rhein (ots) - Mehrere Haftbefehle sollten gegen einen 17-Jährigen vollstreckt werden. Anstatt sich der Justiz zu stellen, tauchte der Gesuchte unter. Er wurde in der grenzüberschreitenden Tram an der Schweizer Grenze festgenommen und sitzt in Haft. Am frühen Donnerstagmorgen, dem 22. Februar 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den ...

