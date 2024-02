BPOLI-WEIL: Festnahme bei der Einreise

Weil am Rhein (ots) - Ein Mann aus der Türkei ist beim Versuch, mit einem gefälschten italienischen Dokument nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Er musste wieder zurück in die Schweiz. Der türkische Staatsangehörige befand sich am frühen Montagmorgen, dem 19. Februar 2024 in einem Fernreisebus von Mailand nach Duisburg. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - ...

mehr