Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter schläft in Straßenbahn ein und landet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Mehrere Haftbefehle sollten gegen einen 17-Jährigen vollstreckt werden. Anstatt sich der Justiz zu stellen, tauchte der Gesuchte unter. Er wurde in der grenzüberschreitenden Tram an der Schweizer Grenze festgenommen und sitzt in Haft.

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 22. Februar 2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den marokkanischen Staatsangehörigen in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass insgesamt neun Ausschreibungen gegen den 17-Jährigen bestanden. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erfolgte eine Verurteilung zu 16 Monaten auf Bewährung. Da der Jugendliche gegen Bewährungsauflagen verstieß, wurde Haftbefehl erlassen. Wegen des Vorwurfs drei weiterer Eigentumsdelikte begangen zu haben, bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Aufgrund zweier Verurteilungen wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, erfolgten zwei weitere Verurteilung zu Geldstrafen. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden auch hier Haftbefehle. Weiter werden ihm, weitere Straftaten vorgeworfen, weswegen von drei Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Auch von Belgien und der Schweiz bestanden europaweite Suchvermerke im Schengener Informationssystem (SIS). Die Bundespolizei führte den Mann einem Haftrichter vor, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

