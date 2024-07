Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raubüberfall auf Sportwettenanbieter +++ mehrere Einbrüche +++ Diebe unterwegs +++ Sporthalle beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Raubüberfall auf Sportwettenanbieter, Wiesbaden-Mainz-Kastel, Boelckestraße, Sonntag, 28.07.2024, 21:43 Uhr

(vb) In der Boelckestraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel überfiel ein Unbekannter am Sonntagabend ein Sportwettengeschäft und machte Beute. Kurz vor Ladenschluss betrat der bislang unbekannte Täter das Geschäft. Er sprühte unvermittelt Pfefferspray auf einen anwesenden Mitarbeiter und wirkte mit Faustschlägen weiter auf diesen ein. Daraufhin unfähig sich zu wehren, musste der Mitarbeiter den Räuber gewähren lassen. Dieser griff in die Kasse und verließ das Geschäft mit Bargeld in Höhe von etwas über 4.300 EUR in Richtung eines nahegelegenen Fastfoodrestaurants. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den verletzten Mitarbeiter. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr gefasst werden. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 171 - 180 cm groß - schlank - schwarze Cappy - schwarze Brille - Sweatshirtjacke der Marke "Nike" mit "Swoosh"-Aufdruck auf dem rechten Arm - schwarze Jogginghose - schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 erbeten.

2. Einbrecher tragen Fernseher aus Reihenhaus, Wiesbaden-Kostheim, Steinern Straße, Dienstag, 23.07.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 17:50 Uhr

(vb) Von Dienstagvormittag bis Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte einen Fernseher aus einem Reihenhaus in der Steinern Straße in Wiesbaden-Kostheim. Nach erfolglosen Hebelversuchen an der Haus- und Terrassentür blieben die Einbrecher hartnäckig und verschafften sich schließlich durch einen Lichtschacht und das darunterliegende Fenster Zugang zum Wohnhaus. Über die von innen geöffnete Terrassentür gelangten weitere Täter in das Hausinnere, welches sie durchwühlten. Mit einem Fernseher und weiteren Wertgegenständen im Gepäck verließen die Täter unbemerkt den Tatort. Das Wiesbadener Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen

3. Fahrrad entwendet,

Wiesbaden, Nerotal, Freitag, 26.07.2024, 07:45 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 00:15 Uhr

(vb) Unbekannte stahlen im Laufe des Freitags ein Fahrrad im Nerotal in Wiesbaden. Der 35-jährige Eigentümer stellte sein Rennrad gegen 07:45 Uhr an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Als er kurz nach Mitternacht zu seinem orangenen Fahrrad der Marke "Canyon" zurückkehrte, war dieses verschwunden. In der Zwischenzeit hatten Fahrraddiebe das Schloss aufgehebelt und sich mit dem Fahrrad aus dem Staub gemacht. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers ist mit den Ermittlungen betraut. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Rennrads werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

4. Einbruch in Biomarkt,

Wiesbaden-Biebrich, Otto-Wallach-Straße, Samstag, 27.07.2024, 02:40 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 02:46 Uhr

(vb) In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Biomarktes in der Otto-Wallach-Straße in Wiesbaden-Biebrich. Kurz vor Mitternacht versuchten die drei Einbrecher erstmals erfolglos die elektrische Schiebetür des Lebensmittelmarktes mit Körpereinsatz und Hebelwerkzeug zu öffnen. Gegen 02:40 Uhr wagten dieselben Täter einen zweiten Versuch, bei dem sie in den Verkaufsraum gelangten. Im Inneren durchsuchten sie die Kassenbereiche von Backwarenverkauf und Biomarkt bevor sie sich an der Tür zu den Büroräumlichkeiten zu schaffen machten, ohne Erfolg. Anschließend flüchteten die Täter. An Bargeld gelangten die Einbrecher nicht, ob Waren mitgenommen wurden ist noch nicht abschließend geklärt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - schwarze Sneaker, mutmaßlich "Asics" - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarze Handschuhe - schwarze Regenjacke mit Kapuze - schwarzer Schlauchschal im Gesicht - schwarze Mütze

Täter 2:

- männlich - schwarze Sportschuhe - Jeanshose - hellgrau-schwarz gemusterte Jacke - schwarzer Schal vorm Gesicht - blaue Einmalhandschuhe - schwarze Jacke,

Täter 3:

- männlich - weiße Turnschuhe - graue Jeanshose - blaue Einweghandschuhe - grau-weiß gemusterte Sweatjacke mit aufgezogener Kapuze - schwarzer Schal vor dem Gesicht - führte Hebelwerkzeug mit sich

Zeuginnen und Zeugen, die zur Täteridentifizierung beitragen können, werden gebeten, Kontakt zur Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 aufzunehmen.

5. Einbrecher stehlen Spirituosen aus Restaurant, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 27.07.2024, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(vb) Unbekannte schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Scheibe eines Restaurants im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden ein und stahlen Spirituosen. Mit einem unbekannten Werkzeug verursachten die Täter ein Loch in der Scheibe, durch welches sie hindurchgriffen und so das Fenster öffneten. Durch das geöffnete Fenster stiegen die Einbrecher in den Gastraum ein und durchsuchten den Thekenraum. Mit Spirituosen traten die Täter die Flucht an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Ladendieb mit Vorliebe für Shampoo,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 26.07.2024, 13:20 Uhr

(vb) Am Freitagmittag stellte der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts einen Ladendieb, der mit einer ungewöhnlichen Tatbegehungsweise in einem Einkaufszentrum in Wiesbaden auffiel. Der Täter, ein 39-Jähriger aus Frankfurt, legte 53 Shampoo-Flaschen in einen mitgeführten Einkaufswagen. Diesen positionierte er an einem externen Ausgang der Filiale und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren mitzuführen. Anschließend begab sich der Mann zu dem externen Ausgang und wollte den Einkaufswagen mit dem Stehlgut im Wert von ca. 175 EUR an sich nehmen. Dass ihn der Ladendetektiv beobachtete, war dem Dieb wohl entgangen. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

7. Angerempelt und Handtasche gestohlen, Wiesbaden, Langgasse, Freitag, 26.07.2024, 17:30 Uhr

(vb) Nach einem Rempler am Freitagnachmittag in einem Ladengeschäft in der Langgasse in Wiesbaden vermisste eine Seniorin ihre Handtasche mit Inhalt. Zwei Unbekannte gingen eng an der 85-jährigen Geschädigten vorbei und rempelten sie an. Währenddessen nahmen die Diebinnen die Handtasche der Wiesbadenerin mit Inhalt an sich und flüchteten. Im Nachgang erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei. Zeugenhinwiese erbittet die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140. Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde nicht zu nah an sich heran und überprüfen Sie bei zufälligem Körperkontakt, ob Ihre Wertgegenstände noch an Ihrem Platz sind. Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei!

8. Scheibe von Sporthalle beschädigt,

Wiesbaden-Kostheim, Passauer Straße, Freitag, 26.07.2024, 19:07 Uhr

(vb) Am Freitagabend wurde eine Fensterscheibe der Sporthalle in der Passauer Straße in Wiesbaden-Kostheim beschädigt. Zuvor waren drei bis vier Jugendliche beobachtet worden, wie diese das Schulgelände betraten. Vor deren Erscheinen sei die Fensterscheibe noch intakt gewesen. Ob das Gebäude durch das eingeschlagene / eingeworfene Fenster auch betreten wurde, ist unklar. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

