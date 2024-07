Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Dieb hat es auf Kasse abgesehen und setzt Pfefferspray ein +++ Mehrere Einbrüche in Wiesbaden +++ Feuer gelegt +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Unfälle mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Dieb hat es auf Kasse abgesehen und setzt Pfefferspray ein, Wiesbaden-Delkenheim, Mechthildshausen, Donnerstag, 25.07.2024, 18:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend fahndeten mehrere Polizeistreifen rund um die Domäne Mechthildshausen nach einem bewaffneten Dieb. Zuvor hatte der Unbekannte um 18:20 Uhr das Hofgut betreten und einem Mitarbeiter der dortigen Metzgerei nach Ladenschluss die gefüllte Geldkassette entrissen. Ein weiterer Mitarbeiter hatte die Verfolgung des flüchtenden Täters aufgenommen und war von ihm mit Pfefferspray besprüht worden. Anschließend gelang dem Unbekannten die Flucht. Trotz einer großangelegten Fahndung, bei der sowohl uniformierte, als auch zivile Streifen zum Einsatz kamen, konnte der Flüchtige nicht mehr gestellt werden. Mithilfe eines Polizeispürhundes konnte die noch ungeöffnete Kasse in der Nähe des Tatorts aufgefunden werden.

Der Täter soll etwa 1,70 m groß und circa 20 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zum Täter unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Donnerstag, 25.07.2024, 15:00 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)Bei einem Einbruch in eine Wiesbadener Wohnung haben Unbekannte am Donnerstag Beute gemacht. Zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr gelangten die Einbrecher unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße und hebelten im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. So gelangten sie in die Wohnung, durchsuchten sämtliche Räume und verschwanden anschließend mit u.a. Schmuck im Gepäck.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brand in Kleingarten,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 25.07.2024, 19:40 Uhr

(vb) Am Donnerstagabend brannte es in Kleingärten in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Ein Anwohner bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr, welche mehrere Brandstellen löschte. Durch den Brand wurden eine Türverkleidung und Teile der Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher oder die Verursacherin blieb unentdeckt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt. Hinweise auf den Täter oder die Täterin und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Nordost, Taunusstraße, Donnerstag, 25.07.2024, 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(ms) Im Laufe des Donnerstags entwendeten unbekannte Täter in Wiesbaden-Nordost Bargeld aus einer Wohnung. Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt in das Treppenhaus eins Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße. Im vierten Obergeschoss versuchten die Täter die Eingangstür einer Wohnung aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Anschluss brachen die Einbrecher den Schließzylinder der Tür ab, wodurch sich diese öffnen ließ. Die Räume der Wohnung wirkten augenscheinlich nicht durchwühlt, es wurden aber einige Schubladen geöffnet. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrräder in Wiesbadener Stadtteilen entwendet, Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, Samstag, 20.07.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 19:20 Uhr

(fh)In der zurückliegenden Woche haben Fahrraddiebe in Bierstadt und Nordenstadt zugeschlagen. In Nordenstadt suchten die Diebe zwischen Samstag und Mittwoch die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Heerstraße auf und entwendete von einem Stellplatz ein E-Bike im Wert von knapp 5.400 Euro. Zwischen Montag und Donnerstag wurde dann einige Orte weiter, in Bierstadt, der nächste Fahrraddiebstahl gemeldet. Im Wolfsfeld hatten Diebe ein Schloss geknackt und so das blaue Pedelec der Marke "Cube" gestohlen.

Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Pritschenwagen gerät Abhang hinunter, Wiesbaden, Mainz-Amöneburg, Unterer Zwerchweg, Donnerstag, 25.07.2024, 12:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag stürzte ein Pritschenwagen bei Amöneburg einen knapp 2 Meter tiefen Abhang herunter, alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Ersten Ermittlungen nach befuhr der 50 Jahre alte Fahrer des VW Transporters gemeinsam mit seinen beiden 53 und 25 Jahre alten Mitfahrern den Unteren Zwerchweg von Mainz-Kastel nach Mainz-Amöneburg. Kurz vor der Straße "Theuerbornshol" kam der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte neben einer Brücke einen Abhang von etwa zwei Metern hinunter, wo er zum Stillstand kam. Alle drei Fahrzeuginsassen kamen in der Folge verletzt in Krankenhäuser. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei unterstützte auch die Feuerwehr bei den Maßnahmen vor Ort. Darüber hinaus beauftragte die verständigte Staatsanwaltschaft zum Zwecke der Aufklärung des Unfalls einen Sachverständigen. Der Pritschenwagen wurde sichergestellt.

7. Pkw prallt gegen Laterne - Straße gesperrt, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Donnerstag, 25.07.2024, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ist eine Autofahrerin in Schierstein mit einer Laterne kollidiert. Dies führte auch zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 15:00 Uhr fuhr eine 25-jährige Wiesbadenerin die Rheingaustraße von Biebrich nach Schierstein. Kurz nach der Kreuzung zur Äppelallee beschleunigte die Fahrerin plötzlich, verlor dabei die Kontrolle über ihren Dacia Sandero und stieß gegen eine Laterne. Die Wiesbadenerin war zwischenzeitlich in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich musste die Rheingaustraße von Schierstein aus kommend komplett gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine medizinische Ursache ursächlich für den Unfall gewesen sein. Ihr Dacia, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell