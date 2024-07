Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gewerbliche Einbrüche +++ Wohnungseinbrecher unterwegs +++ Diebstahl von Pedelec +++ Gegen den Kopf getreten

Wiesbaden (ots)

1. Gewerbliche Einbrüche,

Wiesbaden, Bahnhofstraße und Andreasstraße, Samstag, 20.07.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 8.50 Uhr

(mb)In den letzten Tagen fanden zwei gewerbliche Einbrüche in Wiesbaden statt. In einem Fall liegen Hinweise zum Täter vor.

Zwischen Samstag, 20.07.2024 um 16.30 Uhr und Dienstag, 23.07.2024 um 8.50 Uhr nahmen Unbekannte einen Frisörladen in der Bahnhofstraße ins Visier. Dabei gelangten sie über den terrassenartigen Vorbau zu einer Nebeneingangstür und hebelten diese auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Geschäftsräume und entwendeten circa 50 Euro Münzgeld, das sie in der Registrierkasse vorfanden, bevor sie unerkannt entkamen. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Am Dienstag, 23.07.2024 gegen 3.10 Uhr drang ersten Ermittlungen zufolge ein Mann über ein Fenster in ein im Erdgeschoss ansässiges Restaurant in der Andreasstraße ein. Mit dem in einem Portemonnaie aufbewahrten Trinkgeld trat der Einbrecher die Flucht an. Der Langfinger war circa 1,70 m groß, circa 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er führte eine kleine, quadratische Umhängetasche mit und war mit einem Kapuzenpullover, einer kurzen Jogginghose, dunklen Socken und hellen Sneaker bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Adolfsallee und Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 23.07.2024, 4.40 Uhr bis 19.30 Uhr

(mb)Am Dienstag drangen Einbrecher in zwei Wohnungen in Wiesbaden ein. Hinweise zu den Tätern gibt es in einem Fall.

Zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Adolfsallee heim und hebelten die Wohnungseingangstür auf, um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen. Nun durchsuchten die Einbrecher die vorgefundenen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Einbrecher entkamen unerkannt und hinterließen Sachschaden an der Tür. Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Kaiser-Friedrich-Ring" wurde ersten Ermittlungen zufolge gegen 4.40 Uhr von zwei Kriminellen auf unbekannte Art und Weise betreten. Nachdem sie die Tür zum Hinterhof und anschließend die Wohnungstür zur dort gelegenen Kellerwohnung gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten die Täter die Räume. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Ein Einbrecher wird mit einer Größe von 1,80 m und blonden, kurzen Haaren beschrieben. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein und einen weißen Rucksack mitgeführt haben. Der Mittäter war ebenfalls schwarz gekleidet. An den beiden Türen sowie einem Fenster, an welchem sich die Täter erfolglos ausgelassen haben, entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Pedelec,

Wiesbaden, Kranzplatz, Samstag, 20.07.2024, 23.50 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 18 Uhr

(mb)Im Zeitraum von Samstagnacht um 23.50 Uhr bis Montagabend um 18 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in Wiesbaden ein E-Bike. Das Zweirad war mit einem Schloss am Kranzplatz gesichert abgestellt. Der Täter konnte mit dem weißen Pedelec der Marke "Bicycles Faro" Modell "7.4 TR Wave" im Wert von über 2.000 Euro unerkannt entkommen.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440.

4. Gegen den Kopf getreten,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Dienstag, 23.07.2024, 8.20 Uhr

(ms) Am Dienstagmorgen kam es in Wiesbaden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 30-jähriger Wohnsitzloser näherte sich gegen 8.20 Uhr einem am Bahnhofsplatz liegenden Obdachlosen, welcher dort in einem Schlafsack auf dem Boden lag. Der Täter trat daraufhin den schlafenden 42-Jährigen mit seinem Fuß mehrfach an den Kopf und schmiss zudem einen Einkaufswagen um, in dem der andere seine persönlichen Habseligkeiten aufbewahrte. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Der 42-Jährige wies augenscheinlich keine Verletzungen auf, klagte jedoch über Schmerzen am Kopf. Eine Kamera der Videoschutzanlage zeichnete die Tat auf. Die Polizeibeamten vor Ort nahmen den Aggressor mit auf die Wache und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher über 2 Promille anzeigte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

