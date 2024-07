Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray angegangen +++ Einbrecher machen Beute +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Flüchtiger Ladendieb festgenommen +++ Hundebesitzerin gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray angegangen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Roonstraße, Sonntag, 21.07.2024, 16.15 Uhr

(mb)Am Sonntagnachmittag kam es in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei von dem Sachverhalt unterrichtet. Am Tatort in der Roonstraße konnte ein Geschädigter von der entsandten Streifenbesatzung angetroffen werden. Dieser berichtete, dass er zuvor in diesem Bereich zufällig auf seinen Widersacher traf und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf versuchte der Aggressor, ihn zu schlagen, was der Mitteiler aber abwehren konnte. Daraufhin sprühte ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht und entfernte sich vom Tatort. Der Täter ist circa 23 Jahre alt, circa 1,90 m groß und hat nach Angaben des Geschädigten eine stämmige Figur. Er hat dunkle, kurze Haare, welche an den Seiten rasiert sind. Bekleidet war der Angreifer mit einem grau-weißen T-Shirt und einer dunklen Jeans. Der Verletzte wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, Montag, 22.07.2024, 3.20 Uhr

(mb)Am frühen Montagmorgen kam es in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 3.20 Uhr wurde die Polizei in die Wellritzstraße gerufen, da sich vor einer dort ansässigen Bar circa zehn Personen schlagen würden. Eine Person soll auf dem Boden liegen und Flaschen sollen auch zu Bruch gegangen sein. Unter den am Tatort angetroffenen Personen stellte sich der Sachverhalt widersprüchlich dar. Während zwei Personen angaben, bei der Kontaktaufnahme zu den Anwesenden in der Bar grundlos körperlich attackiert worden zu sein, behauptete die andere Partei, dass sich die beiden aggressiv an der Bar zeigten und die Situation eskalieren ließen. Insgesamt konnten drei Personen mit Verletzungen angetroffen werden. Ein 26-Jähriger wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

3. Wohnungseinbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 12.07.2024, 12 Uhr bis Sonntag, 21.07.2024, 14 Uhr

(mb)Zwischen dem 12.07.2024 und dem 21.07.2024 drangen Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden ein und machten reiche Beute.

Im Tatzeitraum nutzten die Täter die Abwesenheit der Anwohner aus und drangen über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenberger Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entkamen die Einbrecher unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Fahrzeug,

Wiesbaden-Frauenstein, Georgenborner Straße, Samstag, 20.07.2024, 19 Uhr bis 19.20 Uhr

(mb)Am Samstagabend brachen Unbekannte binnen 20 Minuten in Wiesbaden in ein Auto ein. Das Fahrzeug, ein blauer Skoda Roomster, parkte zwischen 19 Uhr und 19:20 Uhr auf einem Parkplatz am Waldrand in der Georgenborner Straße. In dieser Zeit schlugen die Einbrecher die hintere Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten einen Rucksack und eine Handtasche samt Inhalt. Der Sachschaden am Kfz wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf circa 700 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrraddiebe unterwegs,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Grabenstraße und Greifstraße, Samstag, 20.07.2024, 16 Uhr bis Sonntag, 21.07.2024, 15 Uhr

(mb)Von Samstag bis Sonntag traten vermehrt Fahrraddiebe im Wiesbadener Stadtgebiet in Erscheinung.

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 11.50 Uhr öffneten die Täter eine von zwei zu einem Haus in der Walkmühlstraße gehörenden Garagen auf unbekannte Art und Weise und entwendeten vier der insgesamt sieben dort abgestellten Fahrräder. Hierunter befanden sich zwei Mountainbikes, ein Gravelbike und ein Lasten-E-Bike der Marke "Tern". Die vier Räder haben einen ungefähren Wert von 5.000 Euro. Zugang in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Greifstraße verschafften sich Fahrraddiebe zwischen 22 Uhr und 15 Uhr. Nachdem sie die Sicherungen von zwei Rädern überwunden hatten, entkamen sie mit dem Mountainbike und dem Pedelec unerkannt. Beide Fahrräder haben einen Gesamtwert von circa 6.000 Euro. An einem Fahrradständer in der Grabenstraße war ein E-Bike zwischen 21.30 Uhr und 14 Uhr gesichert abgestellt. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter und nahmen das Pedelec der Marke "Haibike" Modell "Fullnine 5" im Wert von circa 1.500 Euro mit.

In allen Fällen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Flüchtiger Ladendieb festgenommen,

Wiesbaden-Westend, Blücherstraße, Samstag, 20.07.2024, 10.30 Uhr

(mb)Am Samstagmorgen floh ein Ladendieb aus einem Supermarkt in Wiesbaden, konnte aber bei seiner Flucht festgenommen werden.

Der 45-jährige Mann fiel einem Mitarbeiter des Ladens auf, als dieser mehrere Kosmetikartikel im Gesamtwert von knapp 85 Euro in seine Jackentasche einpackte. Als der Dieb den Markt in der Blücherstraße verlassen wollte, ohne für die Ware zu bezahlen, wurde er von dem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten. Anhand von Stoßbewegungen gelang es dem Täter sich loszureißen und floh aus dem Geschäft. Von einer hinzugerufenen Streifenbesatzung wurde der Flüchtige unweit des Tatortes festgenommen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt waren, wurde der 45-Jährige von der Dienststelle entlassen. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden.

7. Flüchtige Hundebesitzerin gesucht,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Böttcherweg, Mittwoch, 17.07.2024, 20 Uhr

(mb)Am Mittwochabend verletzte sich ein Longboardfahrer beim Ausweichen vor einem nicht angeleinten Hund in Wiesbaden.

Gegen 20 Uhr war der 43-jährige mit seinem Longboard im Böttcherweg aus Richtung Castellumstraße in Richtung Ratsherrenweg unterwegs, als ein nicht angeleinter Hund plötzlich aus einem Gebüsch lief. Der Mann versuchte dem Hund auszuweichen, sprang letztlich vom Board und stürzte zu Boden. Ohne dem Verletzten zu helfen, entfernte sich die Hundebesitzerin umgehend von der Örtlichkeit. Der Sportler musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der Hundeführerin. Diese wird im Alter von 30 bis 35 Jahren und in einer Größe von circa 1,65 m beschrieben. Sie hatte schulterlange, dunkle Haare und war mit einem blauen Oberteil und einer Leggins bekleidet. Bei ihrem Hund soll es sich um einen circa 25 cm großen, hellbraunen Pinscher gehandelt haben. Möglicherweise befand sich die Unbekannte in Begleitung eines weiteren Hundebesitzers. Dieser war 1,80 m bis 1,90 m groß und circa 30 bis 35 Jahre alt. Er soll eine athletische Figur und dunkle, kurze Haare haben. Er trug ein dunkles Oberteil und führte einen ebenfalls circa 25 cm großen Hund mit. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 erbeten.

Autobahnpolizei Wiesbaden

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Samstag, 20.07.2024, 8.40 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden zwei Menschen verletzt worden. Ein 47-Jähriger befuhr mit einem Mercedes mit Fahrradheckträger die A 3 in Richtung Frankfurt auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Kurz vor dem Wiesbadener Kreuz bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Dies sah der Fahrer zu spät, da ein vor ihm fahrendes Auto gerade die Fahrspur wechselte. Trotz Bremsung prallte der Mercedes gegen das Heck des Renault einer 49-Jährigen. Dieser wurde dadurch noch gegen einen davorstehenden Mercedes einer 41-Jährigen geschoben. Ein nachfolgender 72-Jähriger in einem Wohnmobil sah die verunfallten Fahrzeuge und versuchte auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht mehr und das Wohnmobil prallte gegen das Heck des Mercedes mit dem Fahrradträger. In beiden Mercedes wurde je ein mitfahrendes Kind verletzt. Die Fahrzeuge mussten teilweise abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 30.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell