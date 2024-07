Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Dieb gelangt nicht ins Haus +++ Erneut Lenkräder ausgebaut +++ Falsche Handwerker zugange +++ Trickdiebstahl durch falschen Elektriker

Wiesbaden (ots)

1. Dieb gelangt nicht ins Haus,

Wiesbaden-Biebrich, Oberriethstraße, Montag, 15.07.2024, 3.50 Uhr

(mb)Am frühen Montagmorgen trieb ein Dieb an einem Anwesen in Wiesbaden sein Unwesen. Ersten Ermittlungen zufolge näherte sich der Täter gegen 3.50 Uhr dem Grundstück und öffnete den unverschlossenen und vor der Garage geparkten Pkw eines Anwohners in der Oberriethstraße. Mit einem im Fahrzeug vorgefundenen Schlüsselbund trat er anschließend an die Garage heran, aus der er einen Baseball mit blauer Aufschrift entnahm. Zu guter Letzt begab sich der Langfinger noch zur Haustür, welche er allerdings mit den zuvor entwendeten Schlüsseln nicht aufschließen konnte. Daraufhin entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Dieb war circa 1,60 bis 1,70 m groß, circa 50 Jahre alt und etwas korpulent. Er war bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit drei weißen Streifen auf den Armen, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und schwarz-weißen Jordan-Schuhen. Aus der Adidas-Jacke ragte zudem eine blaue Kapuze hervor. Außerdem trug der Täter schwarz-beige Arbeitshandschuhe und führte einen Nike-Rucksack in grauer Camouflage-Optik mit.

In diesem Zusammenhang ergeht nochmal der Appell der Polizei, Ihre Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen. Erschweren Sie den Tätern ihr Vorhaben. Gelegenheit macht Diebe.

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Erneut Lenkräder ausgebaut,

Wiesbaden, Blücherstraße und Philipp-Holl-Straße, Montag, 15.07.2024, 23.50 Uhr bis Dienstag, 16.07.2024, 5.45 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag hatten es Autoaufbrecher in Wiesbaden erneut auf die Lenkräder von geparkten Fahrzeugen abgesehen. Die Täter traten dabei in der Blücherstraße sowie in der Philipp-Holl-Straße in Erscheinung. Um ins Fahrzeuginnere eines schwarzen Mercedes, der in der Blücherstraße in Höhe der Hausnummer 62 abgestellt war, zu gelangen, schlugen die Diebe die hintere Dreiecksscheibe ein. Zugang zu einem weißen BMW in der Philipp-Holl-Straße verschafften sich die Kriminellen auf unbekannte Art und Weise. Anschließend wurden die Lenkräder aus beiden Kfz ausgebaut und entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Falsche Handwerker zugange,

Wiesbaden-Sonnenberg, Eintrachtstraße, Dienstag, 16.07.2024, 10.50 Uhr

(mb)Am Dienstagmorgen haben falsche Wasserwerker eine Seniorin in Wiesbaden um ihren Schmuck gebracht. Als die Dame gegen 10.50 Uhr den Aufzug ihres Mehrfamilienhauses in der Eintrachtstraße betrat, traf sie auf einen Mann, der sich als Handwerker ausgab und aufgrund eines Wasserschadens im Haus zugange sei. Anschließend stieg der Unbekannte in einem anderen Stockwerk aus dem Aufzug aus und entfernte sich aus dem Sichtbereich der Anwohnerin. Kurz darauf klopfte ein zweiter Unbekannter an der Wohnungstür der Anwohnerin und bat um Einlass, da er aufgrund des Schadens das Spülbecken kontrollieren müsse. Nichtsahnend gewährte die Wohnungsinhaberin dem Fremden Zugang und begab sich mit ihm gemeinsam für mehrere Minuten in die Küche. Als der vermeintliche Handwerker Bargeld für seine entstandenen Kosten forderte, wurde die Dame skeptisch und wollte die Hausverwaltung kontaktieren. Hieraufhin verließ der Betrüger die Wohnung, die zwischenzeitlich von seinem Mittäter nach Wertgegenständen durchsucht worden war. Bislang wurde das Fehlen von Schmuck im ungefähren Wert von mehreren Hundert Euro bekannt. Der Unbekannte aus dem Aufzug wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, mit normaler Statur und mit blonden, lockigen Haaren. Er trug ein grünes T-Shirt. Der Betrüger, der bei der Anwohnerin in der Küche zugegen war, war nach Angaben der Geschädigten circa 1,75 m groß, circa 30 Jahre alt, von normaler Statur und mit gebräunter Haut. Er hatte schwarze, kurze Haare und eine gepflegte Erscheinung. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit gelben Streifen und einer passenden, schwarzen Hose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Trickdiebstahl durch falschen Elektriker, Wiesbaden, Walkmühlstraße, Dienstag, 16.07.2024, 14 Uhr

(mb)Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Dienstagmittag in Wiesbaden unter falschem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame und entwendete ihr Bargeld und ihren Schmuck.

Der Täter gaukelte der Seniorin an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Walkmühlstraße gegen 14 Uhr vor, Elektriker zu sein und die Elektronik in der Wohnung der Dame überprüfen zu müssen. Im Verlauf der "Arbeit" lenkte der Betrüger die Wohnungsinhaberin geschickt ab und durchwühlte währenddessen diverse Schränke. Als der falsche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen von Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro fest. Der Dieb wurde von der Geschädigten zwischen 40 und 45 Jahre alt, in einer ungefähren Größe von 1,90 Meter, mit schlanker Gestalt sowie mit sehr kurzen Haaren ähnlich einer Glatze beschrieben. Er trug einen grünen Pullover und eine kurze Hose.

Momentan kommt es zu Häufungen von Trickdiebstählen mit dem Modus Operandi "falsche Handwerker". Die Diebe geben sich dabei als Handwerker aus. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie selbst nicht bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihr örtliches Polizeirevier oder rufen unter dem Notruf 110 die Polizei.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um sachdienliche Hinweise.

