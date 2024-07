Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand nach Raub +++ Sachschaden durch Feuer +++ Motorraddieb festgenommen +++ Wohnungseinbrecher unterwegs +++ Trickdiebinnen zugange +++ +++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand nach Raub,

Wiesbaden, Oranienstraße, Donnerstag, 18.07.2024, 23.10 Uhr

(mb)In der Nacht zum Freitag wurden in Wiesbaden drei Personen festgenommen und Anzeigen wegen Raubes, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Widerstandes eröffnet.

Gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Oranienstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen flüchtete eine Person, konnte aber von den Beamten eingeholt werden. Zwei weitere Personen wurden im Innenhof der gemeldeten Anschrift angetroffen. Die anschließende Kontrolle führte bei den beiden im Hof befindlichen Männern zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Im Rahmen der Kontrolle leistete einer der Beiden Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Der Festgenommene und ein Beamter wurden dabei leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich eine vierte Person telefonisch bei der Polizei. Diese gab an, zuvor von den drei anderen ausgeraubt worden zu sein. Die drei Festgenommenen wurden daraufhin zum 1. Polizeirevier verbracht. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurden die Drei wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Sachschaden durch Feuer,

Wiesbaden-Biebrich, Bunsenstraße und Pfälzer Straße, Freitag, 19.07.2024, 0.30 Uhr bis 0.50 Uhr

(mb)In der vergangenen Nacht kam es in Wiesbaden innerhalb kürzester Zeit zu zwei nahegelegenen Brandorten.

Gegen 0.30 Uhr konnte ein Fußgänger eine männliche Person an einem auf dem Gehweg abgestellten Papiermüllcontainer erkennen. Als sich der Mann mit seinem Fahrrad von der Mülltonne entfernte und kleine Flammen emporstiegen, entnahm der Zeuge das brennende Papier und trat das Feuer mit seinen Füßen aus. Ein Sachschaden an der Mülltonne entstand dadurch nicht. Der verdächtige Mann war circa 1,70 m groß, von normaler Statur und mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Zu seinem Fahrrad können keine Angaben gemacht werden. Kurz darauf wurde ein weiterer Brand in der unweit gelegenen Pfälzer Straße bekannt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten gegen 0:50 Uhr ein auf dem Gehweg als Sperrmüll abgestelltes Möbelstück angezündet. Durch die Hitzeentwicklung wurden darüber hinaus zwei dort geparkte Fahrzeuge und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu dem gesichteten Tatverdächtigen und dem zweiten Brandort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Motorraddieb nach Flucht festgenommen, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Freitag, 19.07.2024, 0.30 Uhr

(wie)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Wiesbaden einen Motorraddieb nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen.

Der 25-Jährige war einer Streife der Polizeihundestaffel auf der A 66 bei Nordenstadt aufgefallen, da er mitten in der Nacht mit einem Yamaha-Motorrad komplett ohne Beleuchtung unterwegs war. Versuche, den Mann zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Der Motorradfahrer ignorierte alle Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle, indem er immer wieder beschleunigte und versuchte, durch plötzliche Fahrmanöver den Streifenwagen abzuschütteln. An der Abfahrt Mainzer Straße bremste er andere Verkehrsteilnehmer aus, als er plötzlich von der Hauptfahrbahn in die Ausfahrt zog. Die Verfolgung mit nun mehreren Streifen zog sich durch Wiesbaden über die Mainzer Straße, dann die B 54 in Richtung BRITA-Arena bis auf die B 455 Höhe Erbenheim. Dort konnte ein Streifenwagen das Motorrad zum Stehen bringen, was der Fahrer nutzte, um zu wenden und entgegen der Fahrtrichtung wieder in Richtung Innenstadt fahren zu wollen. Dies konnten Beamte unterbinden, das Motorrad festhalten und den dadurch zu Boden gestürzten Fahrer festnehmen. Der 25-Jährige hatte das Motorrad gestohlen, das angebrachte Kennzeichen war ebenfalls gestohlen und einen Führerschein besitzt der Mann auch nicht. Da im Motorrad eine kleine Menge Drogen gefunden wurde und der 25-Jährige den Eindruck machte, unter Drogeneinfluss zu stehen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Hierbei wehrte sich der Festgenommene gegen die Maßnahmen. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der genutzte Helm und die verbaute Batterie ebenfalls gestohlen worden waren. Der offensichtlich psychisch extrem auffällige Mann wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht.

4. Einbruch in Gewerbe,

Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße, Dienstag, 16.07.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 17.07.2024, 6.45 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet eine gewerblich genutzte Wohnung in Wiesbaden ins Visier von Einbrechern.

Zwischen 17 Uhr und 6.45 Uhr betraten die Täter das Mehrfamilienhaus in der Rosenthalstraße und hebelten die Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Mit elektronischen Werkzeugen im Gesamtwert von etwa 250 Euro entkamen die Diebe unerkannt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 250 Euro geschätzt.

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Laamemauer und Goerdelerstraße, Mittwoch, 17.07.2024, 7.10 Uhr bis 21.45 Uhr

(mb)Am Mittwoch drangen Einbrecher in zwei Wohnungen in Wiesbaden ein und machten reiche Beute.

Zwischen 7.10 Uhr und 17.10 Uhr suchten die Täter ein Reiheneinfamilienhaus in der Straße "Laamemauer" über den Hauseingang heim. Aus dem Schlafzimmer der Anwohnerin entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro, bevor sie unerkannt entkamen. Ein Mehrfamilienhaus in der Goerdelerstraße wurde zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr von Kriminellen betreten. Nachdem sie die Wohnungstür im 3. Obergeschoss aufgehebelt hatten, durchsuchten die Langfinger die Räume. Mit Bargeld, einem Handy und Schmuck im Wert von über 1.000 Euro suchten die Täter anschließend das Weite. Der hinterlassene Sachschaden war in beiden Fällen gering.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Trickdiebinnen zugange,

Wiesbaden, Schinkelstraße, Donnerstag, 18.07.2024, 12.30 Uhr

(mb)Am Donnerstagmittag waren zwei Trickdiebinnen in der Wohnung einer Seniorin aus Wiesbaden zugange und entwendeten Schmuck.

Als die Geschädigte gegen 12:30 Uhr ihre Wohnung betrat, wurde sie durch eine bislang unbekannte Täterin angesprochen und gebeten, eine Nachricht für ihre Nachbarin aufzuschreiben. Im Glauben, die Wohnungstür geschlossen zu haben, begeben sich beide in die Küche, wo die Täterin der Anwohnerin die Nachricht diktiert. Als plötzlich eine zweite Unbekannte aus dem Schlafzimmer kommt, verweist die Inhaberin beide aus ihrer Wohnung. Im Nachgang stellte die Frau den Verlust ihres Schmucks von ungefähr 50 Euro fest. Eine Täterin war circa 50 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Sie trug ein Kopftuch und sprach akzentfrei Deutsch. Die Andere hatte ebenfalls ein Kopftuch auf, war circa 45 bis 50 Jahre alt und wies eine Größe von 1,60 m bis 1,70 m auf.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Straftat unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl,

Wiesbaden, Mauergasse, Donnerstag, 18.07.2024, 17.20 Uhr

(mb)Am Donnerstagnachmittag beteiligten sich bei einem Diebstahl in einer Wiesbadener Apotheke mehrere Personen.

Gegen 17.20 Uhr betraten zwei Frauen und zwei Kinder eine Apotheke in der Mauergasse. Während die Apothekerin mehrmals durch Fragen abgelenkt und in Gespräche verwickelte wurde, steckten die übrigen Personen Waren in eine mitgeführte Einkaufstüte der Firma "Footlooker". Letztlich verließ die Gruppe das Geschäft nach einigen Minuten, ohne für die Produkte zu bezahlen. Eine Täterin war circa 40 Jahre alt, circa 1,60 m groß und dunkelhaarig. Sei war mit einem weißen T-Shirt und einer enganliegenden blauen Jeanshose bekleidet. Die Mittäterin war circa 20 Jahre alt, circa 1,60 m groß und ebenfalls dunkelhaarig. Sie trug ein grünes Sommerkleid, weiße Turnschuhe und führte eine schwarze Handtasche mit. Das ungefähr 10 Jahre alte Mädchen hatte ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt und eine hellblaue Jeans an. Das zweite Kind war männlich, circa 5 Jahre alt, und trug eine blaue Kappe mit rotem Schild, ein graues Shirt der Marke "Nike" sowie eine graue Hose. Vor der Apotheke wartete während der Tat ein kräftiger Mann mit braunem Jogginganzug, der möglicherweise der Gruppe angehörte. Dias Diebesgut hatte einen Wert von über 70 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

8. Rabiater Dieb nach Verfolgung gestellt, Wiesbaden-Westend, Gneisenaustraße, Donnerstag, 18.07.2024, 12.15 Uhr

(ms)Am Donnerstagmittag fiel einer Mitarbeiterin eines Supermarktes in Wiesbaden ein Ladendieb auf, der das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte.

Der Mann hatte zuvor mehrere Flaschen eines Haarwaschmittels in seinen Rucksack eingepackt und wurde von der Mitarbeiterin des Marktes in der Gneisenaustraße daher festgehalten. Der Täter konnte sich losreißen und floh in Richtung Yorkstraße. Dabei wurde die Angestellte an eine Wand geschleudert und leicht verletzt. Der Filialeiter sah das Geschehen und rannte dem Täter hinterher. Durch die Hilfe von zwei Bauarbeitern, welche an der Verfolgung beteiligt waren, konnte der Dieb zu Boden gebracht und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung des Täters wurde zudem von der Polizei ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt, welches jedoch während der Tat nicht eingesetzt wurde. Die Höhe des Diebesgutes betrug ca. 100 Euro. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter von der Dienststelle entlassen.

9. Fahrraddiebstahl,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 17.07.2024, 6.00 Uhr bis Donnerstag, 18.07.2024, 14.00 Uhr

(ms)Im Zeitraum von Mittwochmorgen um 6 Uhr bis Donnerstagnachmittag um 14 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in Wiesbaden ein E-Bike. Das Zweirad war mit einem Schloss an den Fahrradständern an der Unterführung zur Bahnhofstraße gesichert abgestellt. Der Täter konnte mit dem schwarzen Pedelec der Marke "Scott" Modell "Strike eRide 920" im Wert von ca. 5000 Euro unerkannt entkommen.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-2440 entgegen.

10. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Wiesbaden, Flachstraße, Mittwoch, 17.07.2024, 15.30 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag ist bei einem Verkehrsunfall ein 4-jähriges Kind verletzt worden.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Wiesbadener mit seinem Pkw den Parkplatz mehrerer Einkaufsmärkte in der Flachstraße. Während er an dem 4-Jährigen langsam vorbeifuhr, betrat das Kind laut Zeugenaussagen von einem Handy abgelenkt den Parkplatz und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Aufgrund der Kollision stürzte der 4-Jährige zu Boden. Ein Fuß des Kindes geriet dabei unter einen Autoreifen. Durch hinzueilende Zeugen wurde der Fahrzeugführer direkt verständigt und angehalten. Auch die nahestehenden Eltern des Kindes eilten zur Unfallstelle. Der 4-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Autobahnpolizei Wiesbaden:

11. Am Steuer eingeschlafen und verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Donnerstag, 18.07.2024, 18:10 Uhr

(wie)Am Donnerstagabend ist bei Wiesbaden ein Mann am Steuer seines Autos eingeschlafen und hat sich damit überschlagen und verletzt. Der 19-Jährige befuhr mit einem VW die A 643 von Mainz kommend in Richtung Wiesbaden auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Kurz hinter der Abfahrt Äppelallee nickte er nach eigenen Angaben am Steuer ein. Der VW prallte dann zunächst gegen mehrere Leitbaken am rechten Fahrbahnrand. Anschließend fuhr das Auto nach links und kollidierte mit den Miniguards der provisorischen Fahrbahntrennung im Baustellenverkehr. Diese wurden in den Gegenverkehr verschoben und der Pkw überschlug sich. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Seinen Führerschein stellte die Autobahnpolizei sicher, den VW ließen die Beamten abschleppen. Der Sachschaden wird auch 26.000 EUR geschätzt.

