POL-WI: +++ Einbrecher festgenommen +++ Dazwischengegangen und selbst attackiert worden +++ Einbrecher klettern über Balkon in Firma +++ Diebe als Handwerker verkleidet +++

1. Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden, Webergasse, Dienstag, 23.07.2024, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei in der Wiesbadener Innenstadt einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Ein 34-Jähriger entnahm ein Abflussgitter aus dem Boden in der Spiegelgasse und begab sich damit zu einer Brasserie in der Webergasse. Mit dem Gitter warf er eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei, welche mit mehreren Streifen zum Tatort eilte. In der Brasserie entwendete der Einbrecher Bargeld und versuchte noch eine Tür im Obergeschoss aufzuhebeln, was aber offensichtlich misslang. Wieder im Erdgeschoss entdeckten Polizeibeamte den Täter und sprachen ihn an. Dieser floh in den hinteren Bereich der Brasserie. Als der 34-Jährige dann das Gebäude über einen Hinterausgang verlassen wollte, wurde er von den dort bereits wartenden Polizeibeamten festgenommen. Einbruchswerkzeug und das gestohlene Bargeld hatte der Täter bei der Festnahme noch bei sich. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen und strebt eine Vorführung des einschlägig polizeibekannten Einbrechers beim Haftrichter an.

2. Dazwischengegangen und selbst attackiert worden, Wiesbaden, Werderstraße, Montag, 22.07.2024, 09:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen schritt ein Wiesbadener bei einer Auseinandersetzung ein und wurde dabei selbst angegriffen. Den Angaben des 49-Jährigen zufolge beobachtete er gegen 09:40 Uhr in der Werderstraße einen lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau in dessen Verlauf dieser sie packte, schubste und ins Gesicht schlug. Der 49-Jährige wollte umgehend helfen und sprach den Schläger an. Dieser wiederum richtete seine Aggressionen nun gegen den Helfer, beleidigte ihn, schlug ihm ins Gesicht und versuchte ihn zu treten. Dabei wurde der Wiesbadener verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Auch die Frau konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Den herbeigerufenen Beamten gelang es jedoch im weiteren Verlauf ihre Personalien und die des Tatverdächtigen zu erheben und zwei Strafanzeigen zu fertigen. Auch die Frau war verletzt worden.

3. Einbrecher klettern über Balkon in Firma, Wiesbaden-Mitte, Schlossplatz, Freitag, 19.07.2024, 17:17 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 06:40 Uhr

(vb)Am vergangenen Wochenende kam es am Schlossplatz in Wiesbaden-Mitte zu einem Geschäftseinbruch. Die bislang unbekannten Täter gelangten über das Treppenhaus in den dritten Stock des Firmengebäudes, von wo sie über die Flurfenster auf einen Balkon kletterten. Von dort aus betraten sie schließlich die Büroräume. Die Einbrecher brachen Aktenschränke auf und durchsuchten diese, entwendeten aber offenbar nichts daraus. Sie verließen schließlich mit Pfand im Wert von ca. 20 EUR den Tatort. Zudem entstand Sachschaden an dem Gebäude. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611 345-0 um Hinweise.

4. Diebe als Handwerker verkleidet,

Wiesbaden-Nordost, Eintrachtstraße, Dienstag, 16.07.2024, 11:00 Uhr

(ms) Am Dienstagmittag der letzten Woche entwendeten zwei Trickdiebe in Wiesbaden Schmuck aus einer Wohnung. Gegen 11 Uhr suchten zwei unbekannte Männer ein Mehrfamilienhaus in der Eintrachtstraße auf. Als eine 73-jährige Bewohnerin des Hauses die als Handwerker gekleideten Diebe sah, erklärten diese ihr, dass es einen Wasserschaden im Haus gäbe. Als die Frau in ihre Wohnung ging, klingelten die Täter bei ihr und gaben an, aufgrund des Wasserschadens ihr Spülbecken kontrollieren zu müssen. Anschließend befand sich die 73-jährige mit einem der Männer für circa 5-10 Minuten in ihrer Küche. Als der Täter für die verrichtete Arbeit 290 Euro verlangte, wurde die Frau stutzig und wollte ihre Hausverwaltung kontaktieren. Daraufhin verließ der Betrüger sofort die Wohnung. Als sich die Frau wieder in ihr Wohnzimmer begab, bemerkte sie das durchwühlte Zimmer. Die Täter konnten dabei diversen Schmuck erbeuten und unerkannt fliehen. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Männlich, groß, normale Statur, etwa 40 Jahre alt, sprach aktzentfreies Deutsch, blonde lockige Haare, kein Bart, europäisches Erscheinungsbild, trug ein grünes T-Shirt. Der Mittäter wird beschrieben als männlich, circa 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, normale Statur, gebräunte Haut, schwarze kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, trug eine schwarze Arbeitsjacke mit gelben Streifen mit einer passenden Hose in schwarz. Auch er sprach gutes aktzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 3450 entgegen. Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

