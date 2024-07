Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Lebensmittelgeschäft +++ Diebstahl von Baustelle +++ Wohnungstüren angegangen +++ Gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle aufgefunden

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Lebensmittelgeschäft,

Wiesbaden, Mauergasse, Dienstag, 23.07.2024, 20.15 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 6.30 Uhr

(mb)Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen drangen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Wiesbaden ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 20.15 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Täter über die Eingangstür Zugang in den Laden in der Mauergasse und entnahmen ungefähr 200 Euro aus der Kasse. Mit dem Geld entkamen sie anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnungstüren angegangen,

Wiesbaden, Hasengartenstraße und Am Rübenberg, Freitag, 19.07.2024, 16 Uhr bis Mittwoch, 24.07.20224, 14.30 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in zwei Wohnungen in Wiesbaden einzudringen, scheiterten aber an den Wohnungstüren.

Zwischen dem 22.07.2024, um 21.50 Uhr und dem 24.07.2024, um 14.30 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Rübenberg" heim und machten sich mit einem unbekannten Werkzeug an der Tür zu einer Wohnung im 3. Obergeschoss zu schaffen. Diese hielt allerdings stand, so dass die Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen ziehen mussten. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Im Zweitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag gingen Unbekannte drei nebeneinanderstehende Mehrfamilienhäuser in der Hasengartenstraße an. Durch Anwohner wurden jeweils Beschädigungen an den Haustüren festgestellt. Zudem versuchten sich die Täter in einem Objekt Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss zu verschaffen. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Baustelle,

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße, Dienstag, 23.07.2024, 17.50 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 7 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren in Wiesbaden Baustellendiebe unterwegs, die es auf Werkzeuge abgesehen hatten.

Die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Baustellengelände in der Abraham-Lincoln-Straße und zerstörten die Verschlussvorrichtungen an drei Baucontainern. In den gewaltsam geöffneten Containern fanden die Diebe Werkzeuge vor, mit welchen sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von über 20.000 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

4. Gestohlenes Fahrrad bei Kontrolle aufgefunden, Wiesbaden, Mz-Kastel, Rheinufer, Donnerstag, 25.07.2024, 1 Uhr bis 2.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Donnerstag hat die Wiesbadener Polizei zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr am Rheinufer der Theodor-Heuss-Brücke eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum zwölf Fahrzeuge und 17 Personen kontrolliert. Fünf Ordnungswidrigkeiten, die den Straßenverkehr betreffen, wurden dabei geahndet. Zudem gerieten zwei Fahrradfahrer in die Kontrolle. Während ein Zweirad als gestohlen ausgeschrieben war, müssen die Eigentumsverhältnisses des zweiten Rades noch geklärt werden. Beide Fahrräder wurden durch die Polizei sichergestellt. Bei der Durchsuchung einer der Fahrradfahrer wurde außerdem noch ein Einhandmesser aufgefunden und einbehalten. Beide Personen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

