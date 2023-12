POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Vollbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (15.12.2023) ist es zwischen 16.30 Uhr und 23.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße 'Zwickmöhlen' gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Haus ein und durchsuchten es. Augenscheinlich wurde aber nichts entwendet und der oder die Täter verließen das Haus wieder in unbekannte Richtung. Im ...

