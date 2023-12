POL-SE: Tornesch - Einbruch in Juweliergeschäft - Schaden von mehreren Zehntausend Euro - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Von Freitag (15.12.2023) auf Samstag (16.12.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der "Fischwehrstraße" in Alveslohe gekommen. Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter am Freitagabend (15.12.2023) in der "Schulstraße" in Lentföhrden in ein weiteres ...

mehr