POL-SE: Kaltenkirchen - Feuer im Mehrfamilienhaus mit Gebäudeschaden - Ursache noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (15.12.2023) ist es gegen 03.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Der oder die Täter wurden dann jedoch durch den laut bellenden Hund des Hauses in die Flucht geschlagen. Zum ...

mehr