Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Spielwarenladen

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 09:50 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter/Täterinnen in einen Spielwarenladen in der Neckarstraße ein. Hierzu wurde die Eingangstür mit brachialer Gewalt geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Im Laden selbst wurden diverse Spielsachen sowie Kuscheltiere und zudem noch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 1000 EUR. Die Tür selbst wies einen Schaden von mehreren tausend Euro auf.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell