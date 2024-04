Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Mario Mezga als Stadtbrandinspektor bestätigt

Eppstein (ots)

Am Freitagabend wurde Mario Mezga bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der fünf Eppsteiner Stadtteilwehren mit 78 von 85 Stimmen im Amt bestätigt. Es hatte sich kein Gegenkandidat zur Wahl gestellt. Zuvor hatten Mezga und der vom Main-Taunus-Kreis entsandte Kreisbrandmeister Patrick Maik rund 50 Urkunden für Beförderungen, Ehrungen und die Anerkennungsprämie des Landes zu überreichen. Erstmals wurde die Anerkennungsprämie des Landes für 50 Jahre aktiven Dienst verliehen. "Rein rechnerisch ist das gar nicht möglich, doch möchte das Land Hessen das Engagement von Angehörigen der Altersabteilungen, die die Feuerwehr ohne Einsatzdienst weiterhin z. B. bei der Brandschutzerziehung, Öffentlichkeitsarbeit oder Geräte- und Materialwartung unterstützen." erklärt Mezga den Hessischen Erlass. Die Anerkennungsprämie für 50 Dienstjahre von 1500 Euro und wurde Heinz Peter Wittich, Hans Menke und Michael Brochner überreicht.

Dankesworte im Namen der Stadt Eppstein überbrachten Bürgermeister Alexander Simon und Stadtverordnetenvorsteherin Andrea Sehr. Simon machte deutlich, dass die Arbeit der Feuerwehrleute häufig über das übliche ehrenamtliche Engagement hinaus geht - "Feuerwehr ist eine Lebenseinstellung". Das konnte Andrea Sehr aus eigener Erfahrung bestätigen, da ihre Tochter in der Feuerwehr aktiv ist. Zudem haben die Fördervereine der Stadtteilwehren in Summe deutlich über 30 000 Euro der Stadt Eppstein zur Verfügung gestellt. Wie Kinderfeuerwehrwartin Yvonne Dick in ihrem Jahresbericht deutlich machte, wäre die erfolgreiche Nachwuchsförderung mit aktuell über 100 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren bei der Kinderfeuerwehr ohne die finanzielle Unterstützung der Fördervereine nicht denkbar.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell