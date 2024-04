Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Terminankündigung: Vielfältige Veranstaltungen bei den Hattersheimer Feuerwehren

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main laden auch in diesem Jahr wieder zu einer Reihe von spannenden Veranstaltungen ein. Von Klassikertagen mit Grillstand bis hin zur Feuerwehrleistungsübung und einer Jubiläumsfeier ist für jeden etwas dabei.

Am 25. und 26. Mai finden die 33. Hattersheimer Klassikertage mit Grillstand und Feuerwehr-Aktionen statt. Hier haben Besucher die Möglichkeit, Feuerwehrfahrzeuge zu bestaunen und sich bei verschiedenen Aktionen rund um die Feuerwehr zu beteiligen.

Beim Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung am 26. Mai am Katastrophenschutzlager des Main-Taunus-Kreises in Flörsheim-Weilbach verteidigen die Leistungsgruppen aus Eddersheim und Hattersheim die ersten beiden Plätze, die sie im vergangenen Jahr errungen haben.

Am 28. Juni lädt die Feuerwehr Eddersheim zum Cocktailabend ein, während am 30. Juni ein Tag der offenen Tür die Tore für die Öffentlichkeit öffnet.

Ein weiteres Highlight erwartet uns am 24. August, wenn die Jugendfeuerwehr Okriftel ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Ein Ereignis, das nicht nur die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, sondern die gesamte Gemeinschaft zusammenbringt.

Für eine zünftige Feier lädt die Feuerwehr Hattersheim am 13. September zum Oktoberfest und am 15. September zum Tag der offenen Tür ein.

Den Abschluss des Jahres bildet das Glühweinfest der Feuerwehr Okriftel am 7. Dezember, bei dem man gemütlich das Jahr ausklingen lassen kann.

Die Hattersheimer Feuerwehren freuen sich auf zahlreiche Besucher und versprechen interessante Veranstaltungen für Jung und Alt.

