Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Wechsel an der Spitze der Hattersheimer Jugendfeuerwehren

Hattersheim am Main (ots)

Im Rahmen der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main fand am Freitag ein wichtiger Wechsel statt. Christian Becker, der seit 2015 das Amt des Stadtjugendfeuerwehrwartes innehatte, übergab dieses Amt an Svenja Baum. Bürgermeister Klaus Schindling und Stadtbrandinspektor David Tisold nahmen die offizielle Entpflichtung und Ernennung vor.

Christian Becker kann auf eine beeindruckende Erfahrung und Engagement in der Jugendarbeit zurückblicken. Zehn Jahre lang engagierte er sich als Jugendfeuerwehrwart und Betreuer in der Jugendfeuerwehr Eddersheim. Seine Verbundenheit zur Feuerwehr geht auf seine Jugendfeuerwehrzeit zurück, die er von 1997 bis 2001 in Eddersheim verbrachte. Für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement wurde Christian Becker mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber und der Floriansmedaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Gold. Im Februar 2023 wurde er zum stellvertretenden Wehrführer in Eddersheim gewählt und gab daher sein Amt als Stadtjugendfeuerwehrwart ab.

Mit der Amtsübergabe an Svenja Baum beginnt für die Feuerwehr der Stadt Hattersheim am Main ein neues, vielversprechendes Kapitel. Die 27-jährige Svenja Baum ist seit September 2021 Mitglied der Einsatzabteilung in Hattersheim und war zuvor bei der Feuerwehr Wiesbaden aktiv. Dort sammelte sie wertvolle Erfahrungen als Betreuerin der Jugendfeuerwehr und stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin sowie als Fachbereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit im Stadtjugendfeuerwehrverband Wiesbaden. Svenja Baum hat zahlreiche Lehrgänge und Seminare der Hessischen Jugendfeuerwehr im Bereich der Jugendarbeit in der Feuerwehr erfolgreich absolviert und ist für ihr neues Amt bestens qualifiziert.

Als Stadtjugendfeuerwehrwartin leitet Svenja Baum ab sofort in Absprache mit Stadtbrandinspektor David Tisold die Jugendfeuerwehren der Stadt Hattersheim am Main. Dabei ist sie für die organisatorische, pädagogische und fachliche Leitung der Jugendarbeit verantwortlich. Sie unterstützt und koordiniert die Jugendarbeit der einzelnen Jugendfeuerwehren in den Stadtteilen.

Der Wehrführerausschuss der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main ist sich sicher, dass Svenja Baum mit ihrem Engagement und ihrer Erfahrung das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin mit Bravour ausfüllen wird. Ein besonderer Dank gilt Christian Becker für sein langjähriges Engagement für die Jugendfeuerwehr Hattersheim.

