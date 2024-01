Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Geschäfte und Büros

Kaiserslautern (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es im Innenstadtbereich zu Einbrüchen in verschiedene Ladengeschäfte und Büros. In der Markstraße gelang es unbekannten Tätern ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich konnten sie in den Verkaufsraum eines Geschäftes einsteigen und Bargeld und Gutscheine stehlen. Ohne Diebesbeute endete ein Einbruch in ein Geschäft in der Fackelstraße. Dort konnten die Täter in das Gebäude gelangen und hebelten die Tür zum Geschäft auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Auch im Benzinoring versuchten die Diebe ihr "Glück". Dort wurden aus einem Büro Briefmarken, eine EC-Karte und eine Geldkassette entwendet. Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Eisenbahnstraße. Dort hebelten die unbekannten Täter erst eine Haustür auf und machten sich anschließend an der Zugangstür der Büros zu schaffen. Dort scheiterten sie jedoch und flüchteten. Zu einem Sachschaden an einer Tür kam es ebenfalls in der Markstraße. Dort wurde auch versucht die Zugangstür zu einem Geschäft aufzubrechen, was misslang. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern nimmt Hinweise unter der Tel. 0631 369-2620 entgegen. |pet

