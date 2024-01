POL-PPWP: Carport steht in Brand

Kaiserslautern (ots) - Einem 45-Jährigen wurde am Samstagnachmittag in der Innenstadt ein Plakat geraubt. Der Geschädigte stand gegen 13:50 Uhr mit dem Pappschild in der Fußgängerzone in der Fackelstraße, auf dem er provokant seine politische Meinung äußerte. Dies veranlasste vier bislang unbekannte Täter dazu ihn zunächst aufzufordern, das Schild herunterzunehmen. Als er dies nicht tat, wurde er von einer Person ins Gesicht geschlagen und das Plakat wurde durch die ...

mehr