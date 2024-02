Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Zwei Freiwillige Feuerwehren aus dem Main-Taunus-Kreis werden für innovative Projekte ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hattersheim am Main/Schwalbach am Taunus (ots)

Der hessische Innenminister Roman Poseck hat die Freiwilligen Feuerwehren Hattersheim und Schwalbach im Main-Taunus-Kreis für ihre herausragenden Leistungen als "Feuerwehr des Monats" ausgezeichnet.

Die Freiwillige Feuerwehr Hattersheim wurde zur "Feuerwehr des Monats Januar 2024" ernannt. Ihr wurde diese Ehre zuteil aufgrund eines kreativen Werbevideos, das auf unkonventionelle Weise für ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr Hattersheim wirbt. Das knapp fünf Minuten lange Video verzeichnete bislang über 140.000 Aufrufe und erhielt Anerkennung durch die Berichterstattung des Hessischen Rundfunks.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwalbach wurde zur "Feuerwehr des Monats Februar 2024" ernannt. Die Auszeichnung wurde für die Einrichtung von Coworking-Arbeitsplätzen im Feuerwehrhaus verliehen. Durch die Bereitstellung von sechs voll ausgestatteten Arbeitsplätzen in der Feuerwehrwache können die Einsatzkräfte Beruf und ehrenamtliches Engagement optimal miteinander vereinbaren. Die Umsetzung dieses innovativen Projekts erfolgte in Eigenregie und erhielt finanzielle Unterstützung von der Stadt Schwalbach.

Innenminister Roman Poseck betonte die Bedeutung dieser Projekte für die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt sowie für die Sicherheit der Bevölkerung. Die ausgezeichneten Feuerwehren dienen als Vorbild für andere Feuerwehren in Hessen und werden regelmäßig im Fachmagazin "FLORIAN Hessen" und auf der Internetseite des Hessischen Innenministeriums vorgestellt. Zusätzlich zur Anerkennung erhalten die ausgezeichneten Feuerwehren eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro.

Die Auszeichnung zur "Feuerwehr des Monats" wird seit August 2007 verliehen und würdigt neue oder innovative Ideen, die erfolgreich in die Tat umgesetzt wurden. Bisher wurden mehr als 170 Freiwillige Feuerwehren in Hessen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Weitere Informationen in den Pressemitteilungen des Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz:

- Feuerwehr Hattersheim ist Feuerwehr des Monats Januar: https://i nnen.hessen.de/presse/feuerwehr-hattersheim-ist-feuerwehr-des-mo na ts-januar - Freiwillige Feuerwehr Schwalbach als Feuerwehr des Monats ausgezeichnet: https://innen.hessen.de/presse/freiwillige-feuerweh r-schwalbach-als-feuerwehr-des-monats-ausgezeichnet

Hintergrundinformationen zu den ausgezeichneten Projekten:

- Für Alle im Einsatz - Auch an Weihnachten - Hattersheimer Feuerwehren präsentieren Weihnachtskurzfilm "HO HO HILFE - Weihnachtsmann in Not": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172530/5667448 - Homeoffice in der Feuerwehr - Die Freiwillige Feuerwehr Schwalbach am Taunus schafft multifunktionale Arbeitsplätze: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172530/5673780

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell