Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Fünf Brandeinsätze beschäftigen die Hattersheimer Feuerwehren

Hattersheim am Main (ots)

Am Freitag und Samstag waren die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main bei fünf Brandeinsätzen gefordert. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden - verletzt wurde niemand.

Zu einem Pkw-Brand wurde die Feuerwehr Okriftel am frühen Freitagmorgen alarmiert. Um 04:28 Uhr wurden die Brandschützer auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Rheinstraße in Okriftel alarmiert. Dort brannte es im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs. Ein Atemschutztrupp konnte den brennenden Smart schnell löschen.

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder wurden die Feuerwehren Hattersheim und Okriftel am Samstagnachmittag alarmiert. Um 15:33 Uhr hatten Nachbarn einen piependen Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Riggenbach-Straße in Hattersheim gehört. Ursache war angebranntes Essen auf dem Herd, das beim Verlassen der Wohnung vergessen worden war. Die Feuerwehrkräfte löschten das Essen ab und belüftete die Wohnung.

Nach dem Anzünden eines Kamins kam es am Samstagabend in einem Einfamilienhaus im Gunterring in Eddersheim zu einer Verrauchung. Um 19:13 Uhr wurden die Feuerwehren Eddersheim und Hattersheim gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert. Ein Atemschutztrupp konnte neben der Verrauchung einen erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert im Keller feststellen. Die Feuerwehrkräfte belüfteten die Wohnung und zogen einen Schornsteinfeger hinzu. Nach einer ersten Einschätzung könnten die hohen Außentemperaturen und der damit verbundene geringe Schornsteinzug die Ursache gewesen sein. Dadurch zog der Rauch nicht über den Kamin ab, sondern wurde in das Gebäudeinnere gedrückt.

Auf der Anfahrt zum Gunterring bemerkten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Bereich der Bahnhofstraße in Eddersheim. Eines der anrückenden Löschfahrzeuge kontrollierte den Bereich, konnte jedoch keine Feststellung machen. Vermutlich waren Grillfeuer in den angrenzenden Gärten die Ursache.

Ein Balkonbrand wurde der Leitstelle am späten Samstagabend in der Hattersheimer Fußgängerzone "Am Markt" gemeldet. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer bemerkt und um 23:56 Uhr den Notruf 112 gewählt. Er informierte seine Nachbarn und konnte den Kleinbrand löschen. Der Einsatz der Feuerwehren Hattersheim und Okriftel, des Rettungsdienstes und der Polizei war somit schnell beendet. Die Feuerwehrkräfte führten lediglich Nachlöscharbeiten mit einer Gießkanne durch.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell