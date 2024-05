Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Altenbach: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Schriesheim (ots)

Am Samstag gegen 17:05 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer zwischen Röschbach und Kohlhof bei einer Kollision mit einem Auto schwer. Der 54-Jährige war auf der K4122 in Richtung Kohlhof unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer konnte einen frontalen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Der 54-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht bei dem Mann nicht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Fachfirma die Fahrbahn reinigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell