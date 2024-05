Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht!

Walldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:10 Uhr verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße und entwendete hieraus Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte öffnete gewaltsam ein Fenster des Gebäudes und gelangte so ins Innere. Neben mehr als 1.000 Euro Bargeld erbeutete er auch mehrere hochwertige Uhren.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

