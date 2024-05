POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrerin übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagabend gegen 19 Uhr stürzte ein 35-jähriger Yamaha-Fahrer in der Parkstraße von seinem Motorrad. Der Mann war zuvor auf der B3 in Heidelberg unterwegs und nahm die Ausfahrt in Richtung Wiesloch. In einer Rechtskurve kam der Mann vermutlich aufgrund von überhöhter ...

