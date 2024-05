Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug eine derzeit noch unbekannte Täterschaft an mehreren Fahrzeugen die Scheiben ein, um hieraus Wertgegenstände zu entwenden. Die Täterschaft gelangte nach derzeitigem Ermittlungsstand auf diese Weise in sechs Fahrzeuge und verursachte einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/441125 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell