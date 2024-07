POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Auffahrunfall mit Leichtverletzten +++

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Wiesbaden, Mauergasse, Dienstag, 23.07.2024, 20.15 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 6.30 Uhr (mb)Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen drangen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Wiesbaden ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 20.15 Uhr und 6.30 ...

