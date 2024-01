POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit jugendlicher Fußgängerin

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Donnerstag (04.01.2024) gegen einen schwarzen Opel Insignia Sports Tourer gefahren, hat ihn beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Fahrzeug stand zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Parkstreifen an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh und wurde vorne beschädigt. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

