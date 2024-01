Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Vom Weg abgekommen

Warendorf (ots)

Vom Weg abgekommen ist am Donnerstagmorgen (04.01.2023, 09.02 Uhr) eine Autofahrerin zwischen Telgte und Milte.

Die 39-jährige Warendorferin fuhr auf der K 18 als sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und in einem kleinen Waldstück stehen blieb. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell