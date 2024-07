Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Junger Autofahrer landet im Graben

Recklinghausen (ots)

Auf der Esseler Straße ist am Dienstagabend ein 19-jähriger Autofahrer verunglückt. Der junge Mann aus Recklinghausen hatte gegen 20.05 Uhr in der Kurve im Bereich Bachstraße die Kontrolle über sein Auto verloren, ist in den Graben gefahren und dann noch - einige Meter weiter - gegen einen Funkmast geprallt. In dem Auto saßen insgesamt vier Personen, sie alle wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zwei blieben unverletzt, der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus Oer-Erkenschwick wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann vermutlich zu schnell unterwegs.

